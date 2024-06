1,2 Prozent - wenn wir mindestens so viel zusätzliches Land auf der Welt schützen, dann könnten wir es schaffen, die am stärksten bedrohten Arten vor dem Aussterben zu bewahren.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Frontiers in Science. Wichtig sei es, die richtigen Gebiete zu schützen. Das Team hat knapp 17.000 Standorte auf der ganzen Welt ausgemacht und sagt: Wenn die unter Schutz gestellt werden, könnte ein weiteres Massensterben verhindert werden. Etwa drei Viertel der Gebiete sind tropische Wälder. Ein Teil davon liegt in der Nähe von bereits geschützten Gebieten, so dass es laut den Forschenden nicht schwer sein dürfte, sie in Schutzgebiete aufzunehmen. 16 Prozent der Welt genießen bereits ein gewisses Maß an Schutz.

Die Forschenden haben nur Land- und Süßwasserökosysteme berücksichtigt. Wirbellose Tiere ließen sie außen vor, weil sie sagen, dass die geografische Verbreitung von Insekten und anderen Tieren nicht gut kartiert ist.