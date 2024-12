Die Vogelgrippe tötet nicht nur Vögel in der Natur und in Ställen, sondern es werden auch immer wieder Fälle bei Säugetieren bekannt.

Aktuell am Kaspischen Meer. Dort sind rund 400 Kadaver der Kaspischen Robbe entdeckt worden. Unter anderem russische Forschende und Behörden sind deswegen beunruhigt. Denn diese Robbenart steht sowieso schon als stark gefährdet auf der weltweiten Liste der bedrohten Tierarten. Auch aus Kasachstan werden Massensterben bei den Robben gemeldet.

Die Tierart wurde früher viel gejagt. Das ist zwar inzwischen verboten, doch es gibt Wilderei. Außerdem sind die Robben gefährdet durch Schadstoffe im Kaspischen Meer und durch illegale Störjagd für Kaviar. Denn die Robben verheddern sich in Plastiknetzen.

Kaspische Robben gibt es weltweit nur am Kaspischen Meer. Das ist ein riesiger Salzsee, der komplett von Land umgeben ist. Wie Robben, die sonst eher am Ozean leben, in der Erdgeschichte an diesem Salzsee gelandet ist, ist bis heute nicht ganz klar.