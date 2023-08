Ausgerechnet die Organisation, die sich mit dem Walfang beschäftigt, das IWC, hat jetzt zum ersten Mal eine Warnung herausgegeben.

Wie der Wissenschaftliche Beirat mitteilt, steht der Kalifornische Schweinswal, der in den Gewässern vor der mexikanischen Küste lebt, kurz vor dem Aussterben. In einer Mitteilung heißt es, dass das größte Problem für die Wale so genannte Stellnetze sind - Fischernetze aus Nylonschnur, in denen sich die Wale verfangen. Zwar ist das Fischen mit solchen Netzen seit einiger Zeit verboten, illegal werden aber weiter Stellnetze eingesetzt.

Dem Beirat zufolge ist das Aussterben des Wals unvermeidlich, wenn nicht sofort alle Stellnetze durch alternative Fanggeräte ersetzt werden. Wenn dies nicht jetzt geschehe, könne es bald zu spät sein.

Der Kalifornische Schweinswal, auch Vaquita genannt, ist ein kleiner Artgenosse: Die Tiere werden nur 1,50 Meter lang und wiegen etwa 40 Kilogramm. Ende der 90er Jahre gab es noch über 500 von ihnen - heute sind es nur noch zehn.