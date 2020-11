Ein Tier wie aus dem Spielzeugladen: Etwas kleiner als ein Koala, mit hellem, kuscheligem Fell, großen flauschigen Ohren, langem Schwanz und großen runden Augen.

Der Südliche Großflugbeutler ist aber echt. In den Eukalyptuswäldern Ostaustraliens fliegt er nachts mit ausgestreckten Beinen von Baum zu Baum, um die besten Triebe abzuknabbern. Und es kommt noch besser: Eine australische Forscherin hat mit ihrem Team jetzt entdeckt, dass es nicht nur eine Art Großflugbeutler gibt, sondern drei! Alle haben die großen Fellohren und die gleiche Haut zwischen Vorder- und Hinterbeinen zum Gleiten in der Luft, aber sie unterscheiden sich in Größe und Fellfarbe. DNA-Analysen haben bestätigt, dass es sich um drei eigenständige Arten handelt.

Bei den großen Waldbränden in Australien sind dieses Jahr Milliarden Tiere gestorben, Lebensräume wurden dezimiert. Gerade läuft eine Art Inventur, wie die Situation jetzt für gefährdete oder bedrohte Arten in Australien aussieht.