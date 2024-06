Es gab eine Zeit, da gab es kaum noch Biber in Deutschland. Sie waren praktisch ausgerottet.

Doch mittlerweile ist der Biber in vielen Regionen in Deutschland zurück, auch in Nordrhein-Westfalen. Ein Biberfachmann aus dem Kreis Düren sagt, dass die Nager mittlerweile in fast jedem Flusssystem zu finden sind. Schätzungen zufolge leben allein in Nordrhein-Westfalen jetzt zwischen 1500 und 2000 Tiere. Vor knapp zehn Jahren waren es nur rund 650.

In der Nähe von Godelheim an der Weser sind zuletzt zwei Biber überfahren worden. Deshalb gibt es da jetzt sogar schon neue Straßenschilder, die speziell vor Biberwechsel warnen, also vor Tieren, die die Straße kreuzen.

Auch sonst kommt es dort, wo viele Biber leben, schon manchmal zu Konflikten zwischen Mensch und Tier, etwa wenn Biber Bäume beschädigen oder Gewässer stauen. Zugleich steigt mit dem Biber aber auch die Artenvielfalt, weil sie dabei helfen, Gewässer zu renaturieren.