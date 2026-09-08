Meeresschutzgebiete schützen nicht so gut, wie sie sollen.

Eine neue Studie im Fachmagazin PNAS kommt zu dem Schluss, dass nur knapp ein Viertel der Meereschutzgebiete tatsächlich einen effektiven Schutz bietet. Hauptgrund dafür ist nach Ansicht der Studienautorinnen und -autoren die Fischerei. Die ist oft auch in Schutzgebieten noch mit Einschränkungen erlaubt und wird außerdem nur wenig kontrolliert.

Kaum mehr Fische in geschützten Gebieten