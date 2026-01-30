Fast gleich groß wie die Erde und ein Jahr ist auch nur etwas kürzer als bei uns -

Forschende haben einen Stern entdeckt mit einem Planeten, der unserer Erde womöglich ganz schon ähnlich ist. Wenn der Planet seinen Stern umkreist, dauert es 355 Tage - nur zehn Tage weniger, als die Erde braucht, um die Sonne zu umkreisen.

Rausgefunden hat das ein internationales Forschungsteam, als es alte Daten des Weltraumteleskops Kepler untersucht hat. Im Fachmagazin Astrophysical Journal Letters schreibt das Team: Die Atmosphäre des neuentdeckten Planeten sollte genauer untersucht werden.

Schon berechnen konnten die Forschenden der University of Southern Queensland und vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, dass der Planet nur etwas größer ist als die Erde - allerdings ist er auch viel kühler. Ob es dort also lebensfreundlich ist, das hängt von der Atmosphäre ab.

Erste Hinweise auf den Planeten kamen vom Citizen-Science-Projekt Planet Hunters. Da suchen Laien in den Daten von Weltraumteleskopen nach übersehenen Planeten.

Das Bild oben ist ein Symbolbild.