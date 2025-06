Die Planeten, wie auch die Erde, und auch alle bisherigen Sonden, umkreisen die Sonne auf Höhe ihres Äquators, was ein "Druntergucken" unmöglich macht. Die Esa-Sonde kreist dagegen in einem anderen Winkel und konnte jetzt zum ersten Mal Bilder vom Südpol der Sonne machen. Außerdem wurden Daten zum Magnetfeld, Plasma-Bewegung und Strahlung der Sonne gesammelt.

Es zeigte sich etwa, dass das Magnetfeld am Sonnen-Südpol chaotischer ist als gedacht. Auf der Erde gibt es Magnetfeldlinien, die vom Nord- zum Südpol laufen - auf der Sonne scheint das durcheinander gemischt zu sein. Das liegt daran, dass die Sonne an einem bestimmten Punkt in einem Zyklus ist, der insgesamt elf Jahre dauert. In dieser Zeit verändert sich Polung und Stärke des Magnetfelds bis es am Ende komplett umkippt und sich wieder neu aufbaut. Derzeit steht die Sonne am Ende eines solchen Zyklus.

Der Solar-Orbiter wird weiter um die Sonne ziehen, noch in diesem Jahr soll er dann zum ersten Mal direkt von einem Pol der Sonne zum anderen fliegen.