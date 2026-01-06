Heute am sechsten Januar erinnern sich viele Christen an Personen aus der Bibel.

Nämlich an die heiligen drei Könige, auch bekannt als die Weisen aus dem Morgenland. Wenn man die Bibel an der Stelle wörtlich nimmt, soll ein Stern die drei aus der Gegend von Babylon im heutigen Iran bis nach Bethlehem zum Stall mit dem Jesuskind geführt haben.

Aus astronomischer Sicht ist heute umstritten, ob es zur Zeit von Jesus' Geburt tatsächlich ein besonderes Ereignis am Himmel gegeben hat. Die Debatte dazu läuft seit Jahrhunderten. Ein Nasa-Wissenschaftler hat versucht, Belege dafür zu finden, dass ein Komet damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Diesen Himmelskörper erwähnen 2000 Jahre alte Quellen aus China.

Seine Spurensuche hat der Nasa-Forscher in einer Zeitschrift einer britischen astronomischen Vereinigung veröffentlicht. Es gibt daran aber auch Zweifel. Ein Gegenargument: Kometen galten in der Antike als Unglücksbringer, man hätte also eher nicht versucht, ihnen nachzulaufen.

