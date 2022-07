Astronomen des MIT in den USA und anderer Institute rätseln über eine Art Herzschlag aus dem All.

Sie haben ein Signal aus einer weit entfernten Galaxie entdeckt, das ungewöhnlich regelmäßig ist und auch vergleichsweise lang anhält. Die Radiowellen wiederholen sich in ihrem Muster alle 0,2 Sekunden - wie ein Herzschlag. Die Forschenden sprechen davon, so etwas bisher noch nicht empfangen zu haben - sowohl was Länge als auch die Regelmäßigkeit angeht.

Pulsar konnte Ursache sein

Die Astronomie-Fachleute gehen davon aus, dass es aus einer Galaxie stammt, mehrere Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Vermutet wird, dass es von einem Pulsar oder einer anderen Art Neutronenstern kommt - Kerne von Riesensternen, die gerade kollabieren und sich schnell drehen. Und dabei Radiowellen blinken wie ein Leuchtturm sein Licht.