Findet ihr nicht auch, dass Galaxien auf Fotos ein bisschen aussehen wie rosa Zuckerwatte, die durchs All fliegt?

Das ist vielleicht gar nicht so falsch, schreibt ein Forschungsteam im Fachjournal Nature Astronomy: Es hat in der Milchstraße tatsächlich Zucker-Moleküle entdeckt, in einer großen Gaswolke. Erythrulose heißt die Zucker-Art, die zum Beispiel auch in Himbeeren vorkommt.

Das Ganze ist so spannend, weil Zucker zu den wichtigsten Bausteinen für biologisches Leben gehört: Er versorgt Zellen mit Energie und bildet das Erbgut. Und: Noch ist nicht ganz klar, wie Zuckermoleküle auf der Erde - und damit das Leben - entstanden sind. Die Entdeckung von Zucker in der Milchstraße spricht laut den Forschenden dafür, dass sich die lebenswichtigen Moleküle im All gebildet haben und von da auf die Erde gekommen sind.

Wie der Himbeer-Zucker im Weltraum entsteht, muss aber erst noch erforscht werden.