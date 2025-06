Die Andromeda Galaxie und unsere Milchstraße bewegen sich aufeinanderzu - mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Kilometern pro Sekunde.

Eine Kollision ist unausweichlich - dachte man bisher.

Nach neuen Berechnungen schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Nature Astronomy jetzt aber: Vielleicht kollidieren die beiden Galaxien auch nicht.

Die Forschenden haben neue Daten des Weltraumteleskops Hubble und des Gaia-Teleskops benutzt. Außerdem haben sie in ihren Simulationen den Einfluss der Großen Magellanschen Wolke miteinbezogen. Diese Galaxie beeinflusst mit ihrer Gravitation auch unser Milchstraßensystem. Die Forschenden sagen, dass sie unsere Galaxis in Zukunft so ablenken wird, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision mit Andromeda in den nächsten fünf Milliarden Jahren geringer wird - sie liegt dann nur noch bei zwei Prozent.