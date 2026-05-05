Pluto war mal ein Planet, hat aber ein Downgrade hinter sich.

Er ist nur noch Zwergplanet, weil er seine Umlaufbahn um die Sonne nicht für sich allein hat. Dort drehen noch andere Himmelskörper ihre Runden. Bei einem davon haben Forschende aus Japan jetzt eine Atmosphäre entdeckt. Das ist insofern ungewöhnlich, als sie das bei einem Objekt dieser Größe nicht erwartet hätten. Der Himmelskörper ist nur etwa 550 Kilometer groß.

So richtig können es die Forschenden im Fachmagazin Nature Astronomy nicht erklären, warum dieser Zwergplanet eine Gashülle hat. Sie vermuten, dass sie vielleicht nur vorübergehend ist – und vielleicht durch den Einschlag eines Kometen entstanden ist, der Gase freigesetzt hat.

Der Zwergplanet auf Plutos Umlaufbahn war bisher zu unbedeutend für einen wohlklingenden Namen. Er hat nur eine Katalogbezeichnung, Kurzform 2002 XV93.