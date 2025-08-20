Der Planet Uranus hat 29 Monde. Erst dieses Jahr ist einer neu entdeckt worden.

Aktuell heißt dieser Mond S/2025 U 1. Sobald die Internationale Astronomische Union ihn anerkennt, bekommt er aber einen einfacheren Namen. Traditionell sind Uranus-Monde nach Charakteren aus Shakespeare-Stücken benannt.

Ein Astronomie-Team unter anderem von Southwest Research Institute hat den Mond entdeckt und musste mit dem James-Webb-Teleskop ganz genau hinschauen. Denn der Neue ist für astronomische Maßstäbe winzig: Nur 10 Kilometer hat er im Durchmesser.

Der Uranus hat besonders viele kleine Monde. Und wie der Saturn auch hat er Ringe. Uranus' kleine Monde liegen sehr nah an seinen inneren Ringen. Für Forschende ist es deshalb ziemlich schwierig herauszufinden, wie die Ringe und Monde des Uranus entstanden sind und wie sie miteinander wechselwirken. Der neue Mond macht das laut seinen Entdeckern eher komplizierter als einfacher.