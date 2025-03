In Deutschland und weiteren Ländern auf der Nordhalbkugel gab es heute eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen - falls keine Wolken im Weg waren.

Dabei hat sich der Mond zwischen Erde und Sonne geschoben und einen Teil ihres Lichts blockiert. Die verdeckte Sonnenscheibe war über Deutschland allerdings nur bei klarem Himmel und mit speziellen Filtern oder einer Schutzbrille zu erkennen - nicht nur, weil der direkte Blick in die Sonne die Augen schädigen kann.

Maximale Bedeckung auf Grönland

Die maximale Bedeckung von 23 Prozent, wie heute Mittag auf Sylt, reichte kaum aus, um ohne Ausrüstung einen Unterschied zu bemerken. Deutlich größer war der Bedeckungsgrad im Nordosten Kanadas und auf Grönland - mit bis zu 90 Prozent. Partielle Sonnenfinsternisse sind vergleichsweise häufig. Irgendwo auf der Erde gibt es jedes Jahr mehrere.

Bald wieder totale Sonnenfinsternis in Europa

Seltener ist eine totale Sonnenfinsternis. Die nächste wird es 2026 geben, am 12. August. Sie wird auch in Europa zu beobachten sein, zum Beispiel in Spanien.