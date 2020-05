Schwarze Löcher in den Galaxien im Weltall sind für die Wissenschaft ein großes Rätsel. Sie sind quasi unsichtbar, weil sie alles Licht schlucken und meist nicht besonders aktiv sind.

Forschende haben jetzt allerdings ein Schwarzes Loch entdeckt, das man mit bloßem Auge am Himmel orten kann. Das Loch hat nämlich zwei Begleitsterne, und die sind bei gutem Wetter gut sichtbar - also weiß man auch, dass das Dunkle nebendran das Loch ist. Allerdings lässt sich das Ganze leider nur von der Südhalbkugel aus beobachten. Die Forschenden schreiben (Studie derzeit noch nicht online): So nah an der Erde wurde bisher noch kein Schwarzes Loch entdeckt. Es ist etwa 1000 Lichtjahre von uns entfernt.Im Weltall muss es laut Forschenden viele Schwarze Löcher geben, es wurden aber noch nicht viele entdeckt.