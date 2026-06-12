Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie gibt es seit 111 Jahren und auch heute noch bringt sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse.

Zwei theoretische Physiker der Goethe-Uni in Frankfurt haben eine neue Lösung für die Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie entdeckt. Und die hat Auswirkungen auf unser Verständnis von schwarzen Löchern. Die entstehen wenn ein sehr schwerer Stern stirbt.

Nach den neuen Berechnungen kann es allerdings auch sein, dass dabei gar keine schwarzen Löchern entstehen sondern Gravasterne. Also Sterne, die aussehen wie schwarze Löcher, aber eigentlich sind es Sterne, in deren Innern es einen Mini-Urknall gibt. In der Folge würde dann in diesen unsichtbaren Sternen ein neues Universum entstehen. In der Praxis bestätigt sind Gravasterne noch nicht - aber sie sind zumindest theoretisch berechenbar.