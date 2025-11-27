Wenn wir hier auf der Erde Polarlichter sehen, dann hat das mit Stürmen auf der Sonne zu tun - ihre Teilchen landen in unserer Atmosphäre und lassen den Nachthimmel grün, rot oder violett erleuchten.

Ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Astrophysik hat jetzt einen Sonnensturm der höchsten Kategorie auf Bildern festhalten können. Ermöglicht hat das ein Spezial-Teleskop auf Teneriffa. Die Aufnahmen zeigen Flecken auf der Sonnenoberfläche, in denen starke Stürme stattfinden. Laut einer Studienautorin sind die Flecken in letzter Zeit außerdem rotiert, wodurch sich gespeicherte Energie explosionsartig freisetzen kann.

Die Forschenden vermuten, dass auf den Aufnahmen vielleicht sogar der Höhepunkt des aktuellen Zyklus der Sonnenaktivität zu sehen ist. Der Zyklus verläuft in der Regel über insgesamt elf Jahre. Der aktuelle startete im Dezember 2019.