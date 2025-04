Manche Tage dürften ruhig ein bisschen länger dauern.

Auf dem Uranus ist es jetzt offiziell so weit - und zwar haben Forschende 28 Sekunden drangehängt an den Uranus-Tag. Sie haben Daten des Hubble-Weltraum-Teleskops ausgewertet, mit denen Polarlichter an den Polen des Uranus beobachtet wurden. Im Fachmagazin Nature Astronomy berichtet das Team, dass es daraus ableiten konnte, wie lange eine Umdrehung des Uranus dauert. Und das war tatsächlich länger als man bisher dachte. Die bisherigen Daten dazu stammten von der Raumsonde Voyager 2, die in den 1980er Jahren am Uranus vorbeigeflogen war.

Mit der Methode könnte sich auch bei anderen Planeten genauer berechnen lassen, wie lange dort ein Tag dauert. Auf dem Uranus ist das jetzt 17 Stunden, 14 Minuten und 52 Sekunden.