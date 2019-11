In unserer Milchstraße gibt es eigentlich viele Sonnensysteme mit zwei oder noch mehr Sonnen.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass man auf einem Planeten einen doppelten Sonnenuntergang beobachten könnte. Einfach, weil solche Sonnensysteme nur selten auch Planeten haben. Das hat ein Astrophysiker der Uni Jena rausgefunden. Er hat durchgezählt, wie viele der bekannten Planetensysteme in unserer Nähe, also im Umkreis von 1600 Lichtjahren, mehrere Sonnen haben. Dabei kam er auf 15 Prozent - nur halb so viel wie erwartet.

Warum das so ist, ist unklar. Möglicherweise stört die Schwerkraft einer zusätzlichen Sonne die Entwicklung von Planeten.