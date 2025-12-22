Bei uns auf der Erde gefriert ja Regen am Boden immer mal wieder. Dann gibt es Blitzeis.

Auf einem Planeten rund 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt könnten aus Niederschlag dagegen Diamanten entstehen. In den Astrophysical Journal Letters schreibt ein Forschungsteam, dass es Daten des James-Webb-Weltraumteleskops ausgewertet hat und überrascht war.

Denn der Planet verhält sich überhaupt nicht so, wie man es von allen bisher untersuchten Planeten im All kennt. Seine Wolken sind nicht aus Wasser, sondern aus reinem Kohlenstoff. Wenn der runterregnet, kann er sich unter der Oberfläche zu Diamanten verdichten. Die gesamte Atmosphäre besteht aus Helium und Kohlenstoff - statt dem bisher üblichen bekannten Mix aus Methan, Wasser und Kohlendioxid.

Ungewöhnlich ist auch die Form: Durch eine extrem hohe Anziehungskraft seiner Sonne ist der Planet nicht rund, sondern zitronenförmig. Weil der Planet sehr dicht um seine Sonne kreist, ist ein Jahr nur knapp acht Stunden lang.

