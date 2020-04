Doch das ist nicht unbedingt gut für die Haut. Unter den Masken kann man schwitzen und der Stoff kann die Haut aufreiben, was wiederum zu Infektionen führen kann. Eine Dermatologin von der Uni Huddersfield in Großbritannien hat ein paar Tipps, um das zu vermeiden: Die Haut unter der Maske sollte sauber und trocken sein. Wenn die Maske reibt, sollte man sie zwischendurch mal an einem sicheren Ort abnehmen.

Und für Menschen im Gesundheitswesen, die spezielle Masken tragen, gilt: Die Maske sollte an die Gesichtsform angepasst werden und ohne Pflaster oder Verband darunter getragen werden. Cremes sollten spätestens eine halbe Stunde vor dem Aufsetzen einer Maske aufgetragen werden. Und damit nicht zu viel Druck entsteht, sollten die Spezialmasken alle zwei Stunden mal abgenommen werden - natürlich außer Reichweite von Patientinnen und Patienten.