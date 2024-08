Mehr als einen Kilometer - so tief ist das Loch, das Wissenschaftler mit einem Bohrschiff in den Erdmantel gegraben haben.

Der Bohrkern ist 1268 Meter lang und damit rekordverdächtig. Mit der superlangen Probe will das Team mehr herausfinden über den oberen Teil des Erdmantels und über die chemischen Prozesse, die ablaufen, wenn das Gestein mit Meerwasser in Kontakt kommt. Denn das könnte Aufschluss geben über die Entstehung des Lebens auf der Erde vor Milliarden von Jahren.

Der Erdmantel liegt zwischen der Erdkruste ganz außen und dem glühend heißen Erdkern in der Mitte. Normalerweise ist Mantelgestein nicht zugänglich, weil es zu tief unten liegt. Nur in bestimmten Gegenden am Meeresboden ist das anders, etwa im Atlantik. Von dort haben die Forschenden den Bohrkern hochgeholt. Ihre Arbeit beschreiben sie im Fachmagazin Science. Die Probe aus dem Erdmantel soll noch weiter analysiert werden.