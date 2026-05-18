Weltweit gesehen leben nur wenige Menschen in Ländern mit solchen umfassenden Freiheitsrechten, nur 3,4 Prozent der Weltbevölkerung. Das zeigt der neue "Atlas der Zivilbevölkerung", den das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" herausgegeben hat. Dessen Präsidentin Dagmar Pruin sagte, die große Mehrheit der Menschen kann ihre Stimme nicht frei erheben - oder nur mit großen Risiken. Dem Bericht nach leben fast drei Viertel der Weltbevölkerung in Staaten, in denen der zivilgesellschaftliche Raum unterdrückt oder vollständig geschlossen ist.

Zum Teil geschieht das schleichend über neue Gesetze und Bürokratie, zum Teil auch über offene Repression, Gewalt und Verfolgung. Oft wird auch Desinformation eingesetzt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie zu bedrohen.

Auch in Deutschland hat sich die Lage dem Atlas zufolge verschlechtert, vor allem wegen des Umgangs deutscher Behörden mit Protesten gegen den Gaza-Krieg.