Das Ozonloch wird kleiner. Das ist eine sehr gute Nachricht, weil die Ozonschicht uns vor UV-Strahlen und Hautkrebs schützt.

Forschende aus den USA, unter anderem vom MIT, haben untersucht, woran genau es liegt, dass sich die Ozonschicht in den letzten Jahrzehnten erholt hat. Das Loch in der Ozonschicht war 1985 entdeckt worden, und schon kurz danach hatte die internationale Gemeinschaft sogenannte FCKW eingeschränkt. Das sind Chemikalien, die in Spraydosen drin waren oder in Kühlschränken. Seit einigen Jahren erholt sich das Ozonloch, und die Forschenden sagen: Das liegt tatsächlich an dem FCKW-Verbot. Sie haben getestet, ob es auch an anderen Faktoren liegen könnte, wie Wetterphänomenen. Aber mit 95-prozentiger Sicherheit liegt es an weniger Schadstoffen. Die Forschenden sagen vorher, dass sich das Ozonloch in den nächsten Jahrzehnten komplett schließen könnte. Sie finden: Das FCKW-Verbot ist ein gutes Beispiel dafür, was die Welt bei Umweltproblemen erreichen kann, wenn alle mitmachen.