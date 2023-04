Stellt euch mal vor, ihr seid auf Reisen und schlaft über Monate nur zwei Stunden pro Tag. Uns Menschen würde das ziemlich an die Substanz gehen. Anders ist das bei See-Elefanten.

Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat im Fachjournal Science das Schlafverhalten der nördlichen See-Elefanten untersucht. Diese Robben paaren sich von Dezember bis März an der kalifornischen und mexikanischen Küste. Anschließend machen sie sich auf Richtung Norden, um im Pazifik an ihren Futterplätzen jagen zu gehen. Um bei ihrer langen Reise nicht von Weißen Haien oder Orcas gefressen zu werden, haben die See-Elefanten eine Strategie: Weil sich ihre Fressfeinde meistens eher in der Nähe der Wasseroberfläche aufhalten, tauchen sie mehrere hundert Meter in die Tiefe ab, um zu schlafen. So ein Nickerchen von weniger als 20 Minuten machen sie wenige Male am Tag. Damit gehören die See-Elefanten zu den Säugetieren, die den kürzesten Schlaf haben. Allerdings: An Land schlafen die Robben oft mehr als fünf Mal so lange wie auf ihren Reisen durchs offene Meer.

See-Elefanten sind die größten Robben der Welt. Die Männchen können rund sechseinhalb Meter lang werden. Ihre markante rüsselartige Nase verleiht den Tieren ihren Namen.