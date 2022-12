Haben unsere Vorfahren vielleicht in den Bäumen begonnen, aufrecht zu gehen?

Diese These stellt jetzt ein Forschungsteam aus Großbritannien und den USA auf. Bisher vermutet die Wissenschaft, dass der aufrechte Gang sich entwickelt hat, weil unsere Vorfahren durch Landschaftsveränderungen nach und nach von den Bäumen runterkamen auf den festen Boden - und dort dann immer häufiger auf zwei Beinen liefen. Das Team der neuen Studie hat deshalb eine bestimmte Schimpansen-Population in Tansania beobachtet: Denn die Tiere leben in eher trockener Landschaft mit weniger Bäumen - also theoretisch unter ähnlichen Bedingungen wie unsere Vorfahren, bevor sie den aufrechten Gang entwickelten.

Das Bewegungsverhalten der Schimpansen zeigte: Die Tiere bewegten sich vor allem dann aufrecht auf zwei Beinen, wenn sie auf Nahrungssuche im Geäst der Bäume unterwegs waren. Diese Studienergebnisse gelten aber nur als Hinweise, denn die Vorfahren der Menschen können nicht mit Schimpansen gleichgesetzt werden.