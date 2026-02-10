Nur wenige Staaten haben Hyperschall-Raketen, also Raketen, die besonders schnell jeden Ort auf der Welt erreichen können.

China und Russland haben welche und auch die USA. Für Europa arbeitet ein deutsch-britisches Start-up daran. Und das hat jetzt offenbar erfolgreich eine europäische Hyperschallrakete getestet. Das Unternehmen Hypersonica teilt mit, dass vor einer Woche ein Prototyp von einem Weltraumbahnhof in Norwegen gestartet ist. Er soll eine Geschwindigkeit von Mach 6 erreicht haben, also sechsmal schneller als der Schall. Das entspricht mehr als 7.400 Kilometern pro Stunde. Laut der Firma soll die Rakete in drei Jahren serienreif sein.

Sie ist mehrere Meter lang und wiegt über eine Tonne. Weitere technische Details hat Hypersonica bisher aber nicht bekanntgegeben.

Die Hyperschalltechnologie ist nicht neu, schon vor fast hundert Jahren gab es erste Erfindungen dazu. Moderne Hyperschallraketen können aber gesteuert werden und das ist besonders schwierig.