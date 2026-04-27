Weltweit haben Staaten letztes Jahr wieder deutlich mehr Geld ins Militär gesteckt.

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri schreibt in seinem Jahresbericht, dass insgesamt umgerechnet mehr als 2,5 Billionen Euro in dem Bereich ausgegeben wurden. Das war der elfte Anstieg in Folge.

Das Plus war allerdings nicht so hoch wie im Jahr davor. Das liegt vor allem daran, dass die Militärausgaben der USA gesunken sind. Zum Beispiel, weil sie keine Militärhilfen für die Ukraine mehr bewilligen. Dagegen haben die europäischen Staaten letztes Jahr deutlich mehr für Verteidigung ausgegeben.

Deutschland hatte die höchsten Militärausgaben aller EU-Staaten - und liegt insgesamt auf Platz vier. Nach den USA, China und Russland.