Auf der einen Seite Tiere, Pflanzen, Bakterien, Pilze - also alles, was zur Natur gehört. Auf der anderen Seite Plastik, Häuser, Straßen und Maschinen - also alles, was der Mensch gemacht hat. Wirft man alles, was es auf der Erde gibt, in zwei Waagschalen werfen, übersteigt das Gewicht der menschgemachten Objekte mittlerweile das Gewicht aller Lebewesen der Erde.