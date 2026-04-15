Wie viel davon abhängen kann, ob man aus einer benachteiligten Familie kommt, zeigt eine neue Studie aus der Arbeitswelt.

Forschende unter anderem vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben sich angeschaut, wie es sich auswirkt, wenn jemand seine Lehre abbricht. Die Stichprobe mit rund 650.000 Jugendlichen ergab: Nach dem Abbruch der Ausbildung haben junge Menschen aus benachteiligten Familien erheblich weniger Einkommen als jemand aus einer besser gestellten Familie. Demnach liegt der Unterschied zehn Jahre später bei rund 45 Prozent.

Eine Erklärung: Jugendliche aus besser gestellten Familien fangen nach einem Abbruch häufiger eine neue Ausbildung an. Dabei können persönliche oder berufliche Netzwerke eine große Rolle spielen, außerdem dass man über bessere Informationen bei der Stellensuche verfügt. Die Forschenden sagen, dass mehr getan werden muss, damit Ausbildungen nicht abgebrochen werden. Und die Maßnahmen müssten Jugendliche aus benachteiligen Umfeldern gezielt ansprechen.