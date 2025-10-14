Sport tut uns gut: Regelmäßige Bewegung trainiert nicht nur unsere Muskeln, sondern kann auch bei psychischer Belastung helfen oder sogar dafür sorgen, dass Tumore langsamer wachsen.

Und: Wenn wir Sport machen, wird auch unser Immunsystem fitter. Das bestätigt eine Studie im Fachblatt Scientific Reports. Das Forschungsteam hat eine kleine Gruppe Männer mit Durchschnittsalter Anfang 60 getestet - die eine Hälfte untrainiert, die andere Hälfte machte schon lange Sport. Die Forschenden verglichen bei den Männern die Reaktionen ihrer natürlichen Killerzellen. Die gehören zu den Abwehrzellen, die unseren Körper vor Krankheitserregern schützen.

Ergebnis: Bei den trainierten Teilnehmern bekämpften die Killerzellen Entzündungen wirksamer, und schütteten mehr anti-entzündliche Botenstoffe aus als bei den untrainierten Testpersonen. Das Forschungsteam setzte die Abwehrzellen auch Hemmstoffen aus - dabei konnten die Zellen der trainierten Teilnehmer ihre Funktion aufrechterhalten, bei den untrainierten schafften die Zellen das zum Teil nicht. Das Team schlussfolgert: Körperliche Bewegung trainiert auch unser Immunsystem mit.