Das Mammut wiederbeleben - mit dieser Ankündigung hatte im Herbst eine Biotech-Firma für Schlagzeilen gesorgt.

Ein Gentechniker der Uni Kopenhagen fängt lieber eine Nummer kleiner an und hat sich an der Maclear-Ratte versucht - einer Rattenart von der Weihnachtsinsel, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts als ausgestorben gilt.

Wirklich erfolgreich war er damit aber nicht. Das größte Problem bei der Wiederbelebung ausgestorbener Arten ist, dass man dazu eine vollkommen intakte DNA braucht. Weil das fast unmöglich ist, hat der Forscher die DNA-Überreste der Maclear-Ratte mit denen einer anderen noch lebenden Rattenart verglichen, die fast das gleiche Genom hat. Der Forscher stellte dabei fest, dass ein wichtiger Genabschnitt für den Geruchssinn der Maclear-Ratte fehlte.

Eine hundertprozentige Nachbildung der Rattenart mit intaktem Geruchssinn könnte es also nicht geben. Der Forscher bezweifelt deswegen auch, dass es möglich ist, das Mammut wiederzubeleben - und zwar so, dass man nicht nur einen haarigen Elefanten für den Zoo erhält, sondern ein Tier, das wie vor tausenden von Jahren in der Wildnis überleben kann.