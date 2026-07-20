Vor 66 Millionen Jahren hat ein Asteroideneinschlag einen riesigen Krater im Golf von Mexiko hinterlassen.

Wahrscheinlich hat der Asteroid für ein Massensterben und das Ende der Dinosaurier gesorgt. Im Fachmagazin Science Advances schreibt jetzt ein Forschungsteam, dass der Einschlag des Chicxulub wohl ein ziemlicher Zufall war. Denn der Asteroiden-Typ ist im Sonnensystem sehr selten.

Das Team hat den Einschlagskrater und das Material darumherum noch einmal genauer untersucht. So konnte es die Zusammensetzung des Asteroiden bestimmen.

Ergebnis: Er stammte aus einem Trümmerfeld im äußeren Teil des Sonnensystems, in der Nähe des Jupiter. Solche Asteroiden schlagen nur sehr selten auf der Erde ein. Bis jetzt gehören nur fünf Prozent der Funde zu dieser Klasse. Der Chicxulub ist Teil einer noch selteneren Unterkategorie.