Der Brocken war nicht nur größer als Manhattan, sondern hat die Erde vor 66 Millionen Jahren im wirklich ungünstigsten Winkel getroffen. Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications.

Es hat in 3D-Simulationen vier mögliche Einschlagswinkel und verschiedene Aufprallgeschwindigkeiten untersucht. Dabei stellten sie fest, dass der Asteroid die Erde wohl in einem Winkel von 45 bis 60 Grad zur Waagrechten getroffen hat. So ein Einschlag war in den Simulationen viel tödlicher als ein flacher oder senkrechter Aufprall.

Dadurch wurden die größten Mengen Staub und Gas in die Atmosphäre geschleudert. Die Sonne wurde verdunkelt und die Erde kühlte deutlich ab. Wahrscheinlich zusammen mit Vulkanausbrüchen löste der Asteroideinschlag ein Massensterben aus: Drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten wurden ausgelöscht.