Großbritannien macht wieder mit beim Austauschprogramm Erasmus.

Ab Anfang 2027 können Studierende und Azubis aus der EU wieder dort lernen. Das hat die EU-Kommission mitgeteilt. Das Erasmus-Programm gibt es seit 1987. Die 27 EU-Länder sind dabei, aber auch die Türkei, Norwegen, Serbien, Island, Nordmazedonien und Liechtenstein.

Auch Großbritannien hätte nach seinem Austritt aus der EU vor fünf Jahren weiter mitmachen können, war aber erstmal aus dem Erasmus-Programm ausgestiegen. Ende des Jahres hatte die britische Regierung dann angekündigt, das wieder rückgängig zu machen. Großbritanniens Premier Keir Starmer versucht insgesamt seit seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren zu erreichen, dass die Beziehungen zur EU wieder enger werden.

Nächstes Jahr kommt jetzt nicht nur Großbritannien wieder als Erasmus-Land dazu. Auch die Schweiz wird dann neuer Erasmus-Partner.