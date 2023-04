Ganzkörper-Peeling gefällig?

Nicht nur wir Menschen können damit was anfangen, auch Buckelwale. Forschende der Griffith University in Australien haben in einer Studie neue Daten und Aufnahmen der Tiere analysiert.

Dabei fanden sie heraus, dass Buckelwale auf Peelings stehen. Sie nutzen dafür flache Buchten an der australischen Küste, um sich am Meeresboden im Sand zu wälzen. So entfernen sie nach Angaben der Forschenden abgestorbene Hautzellen und Parasiten wie Seepocken. Das sei wichtig für eine gesunde Haut.

Auf der Haut von Buckelwalen leben viele Bakterien, die laut den Forschenden eine Gefahr für offene Wunden darstellen können, wenn sie in großer Zahl wachsen.