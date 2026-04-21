Bar oder mit Karte? - Vor allem in der Corona-Pandemie hatte sich die Abkehr vom Bargeld stark beschleunigt.

Aber inzwischen könnte diese Entwicklung an einem Endpunkt angekommen sein. Möglicherweise sogar an einem Wendepunkt zurück in die andere Richtung. Das legen Umfrageergebnisse aus Australien nahe. Dort hat die Zentralbank festgestellt, dass die Nutzung von Bargeld zuletzt wieder leicht zugenommen hat. Allerdings gab es davor in fast 20 Jahren einen Rückgang um mehr als 50 Prozentpunkte. Im vergangenen Jahr wurden in Australien etwa 15 Prozent der Zahlungen in bar getätigt. Zum Vergleich: In Bargeld-Land Deutschland waren es im Jahr 2023 immer noch mehr als die Hälfte aller Zahlungen.

Cash oder ohne Bargeld ist auch in Australien eine Frage des Alters: Die unter 30-Jährigen nutzten am seltensten Bargeld, während die über 65-Jährigen von allen Bevölkerungsgruppen am häufigsten bar bezahlen. Und viele zahlen vor allem kleine Beträge nach wie vor gerne cash.