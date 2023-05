Dingos sind Nachfahren von Haushunden, die vor Jahrtausenden verwildert sind und seitdem unabhängig vom Menschen leben. Und offenbar bleiben sie in der Wildnis seitdem vor allem unter sich - zumindest in Australien.

Dort hat ein Forschungsteam die These überprüft, dass reine Dingos vom Aussterben bedroht sind, weil sie sich oft mit Hunden fortpflanzen. Das hatten genetische Studien ergeben, die diese Art der Fortpflanzung aber anscheinend stark überschätzt haben. Dingos und Hunde sind genetisch unterschiedlich.

Die Forschenden haben jetzt mit einem neuen Test die DNA von fast 400 Dingos in verschiedenen Regionen Australiens getestet. Der neue Test überprüft 195.000 Stellen im Genom, der alte nur 23. Es stellte sich heraus, dass fast alle wild lebenden Dingos in Australien kaum Hunde-Gene in sich tragen - und wenn, dann stammen sie meistens von vor vier oder fünf Generationen.

Das heißt, dass es aktuell nicht besonders oft vorkommt, dass sich Dingos und Hunde miteinander fortpflanzen - Dingos sind in Australien also fast immer reine Dingos. Das zu wissen ist laut den Forschenden wichtig, um Dingos als einheimische Art besser zu schützen.