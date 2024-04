Ein ausgewachsenes australisches Rotes Riesenkänguru kann stehend bis zu zwei Meter hoch und in Einzelfällen bis zu 90 Kilo schwer werden.

Das ist schon stattlich - aber etwa doppelt so groß wurde eine Känguru-Art, die bis vor etwa 40.000 Jahren lebte. Das haben Forschende der Flinders University in Adelaide herausgefunden. Sie haben fossile Känguru-Skelette untersucht, die teilweise in den letzten Jahren gefunden wurden, aber auch Skelette, die in Museen ausgestellt werden. Dabei haben sie drei bisher unbekannte Arten entdeckt.

Laut den Forschenden unterscheiden sich diese drei Arten der ausgestorbenen Gattung Protemnodon deutlich. Protemnodon viator war das Größte von ihnen, das war das Känguru, das etwa doppelt so groß wie ein Rotes Riesenkänguru wurde, und es wog bis zu 170 Kilo. Protemnodon mamkurra war auch groß, aber deutlich kräftiger und es bewegte sich vermutlich vor allem auf vier Beinen - ähnlich wie die heute lebenden Quokkas. Die dritte neue Art, Protemnodon dawsonae, ist nicht so gut belegt und gibt den Forschenden noch Rätsel auf. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein mittelschnelles Känguru.