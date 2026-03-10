Fünf Spielerinnen des iranischen Fußballnationalteams bekommen Asyl in Australien.

Australiens Innenminister Tony Burke hat gesagt, dass die Frauen jetzt humanitäre Visa haben.

Das Team hatte bei einem Spiel in Australien die Nationalhymne nicht mitgesungen, sondern geschwiegen. Viele sahen darin einen Protest gegen die iranische Führung. Es wurde befürchtet, dass sie Probleme bekommen, wenn sie nach Hause zurückkehren.

Der Iran befindet sich gerade im Krieg mit Israel und den USA. Deren Präsident Donald Trump hatte sich für die iranischen Fußballerinnen eingesetzt. Er versprach Schutz in den USA, falls sie Australien verlassen müssen.

