Wie pflanzen sich eigentlich Wale fort?

Darüber weiß man tatsächlich noch gar nicht so viel. Darum ist es umso spannender für Forschende, dass jetzt vor der Ostküste Australiens eine Wal-Geburt gefilmt werden konnte.

Ein Mitglied der Walschutzorganisation ORRCA hatte mit einer Drohne Aufnahmen von einer Gruppe von Buckelwalen gemacht. Dabei hatte sich ein Wal etwas von den anderen entfernt. Auf einmal war jede Menge Blut im Wasser und der Forscher hat dem australischen Sender ABC gesagt: Er dachte schon, dass der Wal angegriffen wurde - aber dann schwamm auf einmal ein Kalb an die Oberfläche.

Die Buckelwale sind gerade wie jedes Jahr unterwegs in wärmere Gewässer. Bis jetzt dachte man immer, dass erst dort Kälber geboren werden. Die neuen Aufnahmen stellen das in Frage.

Bis jetzt sind Beobachtungen von Walgeburten extrem selten. Im Frühjahr hatten deswegen Aufnahmen einer Pottwalgeburt in der Karibik für viel Aufsehen und neue Erkenntnisse gesorgt.