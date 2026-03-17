Zwei Fußballerinnen der iranischen Nationalmannschaft, die in Australien Asyl bekommen haben, sind dort jetzt bei einem Training gewesen.

Sie spielten beim Club Brisbane Roar mit. Der Verein veröffentlichte Fotos vom Training und schrieb, man werde die beiden Frauen bestmöglich unterstützen. Sie hatten mit ihrem Team aus dem Iran am Asiencup teilgenommen und Asyl bekommen, nachdem sie die Nationalhymne nicht mitgesungen hatten. In ihrem Heimatland waren sie als "Kriegsverräterinnen" beschimpft worden.

Australien hatte auch weiteren iranischen Spielerinnen Asyl angeboten. Die meisten kehrten aber in den Iran zurück.

Menschenrechtsorganisationen werfen den iranischen Behörden schon länger vor, Sportler und Sportlerinnen im Ausland unter Druck zu setzen, wenn sie flüchten wollten oder sich regierungsfeindlich äußern. Dann werden ihre Familien bedroht oder Eigentum beschlagnahmt.