Acht Menschen starben durch so einen Angriff. Eine Hai-Expertin vom Zoo in Sydney sagt, dass es so viele tödliche Attacken in Australien seit den 30er Jahren nicht mehr gegeben hat.

Zwar wurden insgesamt 20 Menschen in den Küstengewässern um Australien angegriffen - was in etwa dem Durchschnitt der letzten Jahre entspricht. Allerdings sticht eben die Zahl der Todesopfer besonders hervor. Denn in den letzten 50 Jahren gab es durchschnittlich nur einen tödlichen Angriff pro Jahr - letztes Jahr sogar gar keinen.

Die Hai-Expertin sagt, zwei Faktoren sind entscheidend, ob jemand einen Haiangriff überlebt oder nicht. Erstens: Wo der Hai zubeißt. Und zweitens: Wie schnell man Hilfe bekommt. Bei beiden Faktoren hätten die Angegriffenen in diesem Jahr besonders viel Pech gehabt.

Die Haiexpertin betont außerdem, dass Haie keine Monster seien. Und Menschen stünden eigentlich gar nicht auf ihrem Speiseplan. Sie sagt: Die Wahrscheinlichkeit vor Australien zu ertrinken sei immer noch viel größer als durch einen Haiangriff zu sterben.