Dass man die Software auf dem Smartphone möglichst aktuell halten sollte, zeigt ein tragischer Fall in Australien.

Dort ist ein Mann gestorben, weil die Software auf seinem Samsung-Smartphone veraltet war. Nach den Angaben des Netzanbieters TPG Telecom hatte der Mann aus Sydney den Notruf gewählt, in Australien ist das dreimal die "0". Der Anruf konnte aber nicht durchgestellt werden, weil die alte Software-Version nicht mit Notrufen im Netz des Anbieters kompatibel war. Das Unternehmen sagt, dass es vorher Warnungen an alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer verschickt hatte, dass ein Update gemacht werden muss, das Samsung bereitgestellt hatte. Auf dem Gerät des Mannes war es aber offenbar nicht installiert worden.

Der genaue technische Hintergrund ist nicht bekannt. Einen Netzausfall gab es aber nicht. Das Technik-Portal Golem deutet eine Meldung von Samsung so, dass es sich um ein Problem handelt, das speziell australische Nutzer betrifft.