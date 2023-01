Den Spitznamen Toadzilla hat diese Kröte sich wirklich verdient.

Australische Wild-Ranger haben in einem Nationalpark eine riesige Aga-Kröte entdeckt. Das Tier sei 25 Zentimeter lang und 2,7 Kilo schwer, hieß es in Medienberichten. Damit dürfte das Tier den bisherigen Weltrekord der größten Kröte gebrochen haben, der lag bei 2,6 Kilo und wurde auch von einer Aga-Kröte gehalten. Normale Aga-Kröten erreichen ein Gewicht von 450 Gramm. Was genau mit "Toadzilla" nun passiert, ist nicht ganz klar, aber mit ihrem Leben in der australischen Wildnis dürfte es vorbei sein.

Aga-Kröten sind in Australien nämlich eine extrem schädliche eingeschleppte Art. Sie stammen ursprünglich aus Südamerika und wurden nach Australien gebracht, um Schädlinge in Zuckerrohrplantagen zu bekämpfen. Von dort aus breiteten sie sich schnell aus.

Aga-Kröten sind giftig und fressen alles von Haushaltsmüll über Insekten, Reptilien, Vögel, andere Aga-Kröten und kleine Säugetiere. In Australien haben sie nur sehr wenige Fressfeinde. Die australische Regierung versucht seit Jahren, die Kröten wieder auszurotten.