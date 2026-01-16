Seit gut einem Monat dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien keine eigenen Social-Media-Konten mehr haben. Jetzt gibt es erste Zahlen.

Nach Angaben der Regierung wurden in der Zeit fast 5 Millionen Konten von Teenagern gelöscht, gesperrt oder eingeschränkt.

Plattformen arbeiten ernsthaft mit

Laut der Online-Sicherheitsbehörde eSafety zeigen die Ergebnisse, dass die Plattformen ernsthaft versuchen, Minderjährigen den Zugang zu verwehren.

Der australische Premierminister Anthony Albanese sagte, dass das Verbot der richtige Schritt gewesen sei. Das Gesetz wurde Ende 2024 beschlossen. Die Plattformen hatten zwölf Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Australien ist damit das erste Land weltweit mit solchen Regeln. Es gilt als Vorreiter beim digitalen Kinderschutz.

Hohe Geldstrafen drohen

Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen - teilweise bis zu fast 30 Millionen Euro. Betroffen sind unter anderem Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Reddit hat gegen das Verbot geklagt.