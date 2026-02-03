Der Teenager schaffte es so zurück an die Küste, nachdem er mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern abgetrieben worden war. Sie waren mit einem Kajak und einem Stand-up-Paddle-Board unterwegs gewesen. Als er die Küste erreichte, alarmierte der Junge die Rettungsschwimmer. So konnte seine Mutter und die Geschwister aus dem Ozean gerettet werden.

Rettungskräfte lobten die Tat und sagten, der Junge habe einen "übermenschlichen" Überlebensinstinkt gehabt. Der 13-Jährige gab an, dass er zunächst noch eine Schwimmweste trug, damit aber nicht gut schwimmen konnte. Er zog sie aus und schwamm geschätzte zwei Stunden weiter.