Opossums in Australien sind zum einen Pflanzenfresser, zum anderen ernähren sich die Beuteltiere aber auch von Aas - wie und wann hängt offenbar vom Wetter ab.

Ein Team um einen Biologen der Universität Sydney hat sich den Speiseplan der Tiere genauer angesehen. Die Forschenden installierten Kamerafallen in der Nähe von Tierkadavern und beobachteten so, was dort passierte. Dabei fiel auf: Opossums fraßen wohl vor allem dann Aas, wenn es kühl war. In einigen Regionen Australiens wurde es im Winter mehr. In höheren Lagen fraßen die Opossums das ganze Jahr über tote Tiere.

Die Forschenden gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Opossums im Winter wegen fehlendem pflanzlichem Futter eher über tote Tiere hermachen. Aus Sicht der Forschenden kann es aber auch eine Sache der Konkurrenz sein: Im Winter kamen weniger andere Aasfresser wie Dingos zu den Tierkadavern. Dafür machten sich im Sommer noch dazu viele Insekten darüber her.