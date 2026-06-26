In Sydney werden seit vier Tagen immer wieder Strände gesperrt - auch der berühmte Bondi Beach.

Hintergrund ist, dass Rettungskräfte und Drohnen wiederholt Haie entdeckt haben, unter anderem auch einen Weißen Hai. SharkSmart, die Hai-Warnplattform des Bundesstaats New South Wales schreibt, dass Badegäste an diversen Stränden deshalb erst mal nicht mehr ins Wasser dürfen.

Vor zwei Wochen hatte es an einem der Strände einen schweren Haiangriff gegeben. Eine 35-Jährige ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Um ihr Leben zu retten, wurde ihr ein Arm amputiert.

Der Vorfall hat die Diskussion über den Umgang mit Haien in Australien wieder angeheizt. Es gibt unter anderem Forderungen, die Tiere zu keulen. Forschende sagen, dass es aber keine Belege gibt, ob das was bringt. Hinzu kommt, dass Weiße Haie unter strengem Schutz stehen.

Die Behörden des Bundesstaats New South Wales investieren deshalb in Drohnen, elektronische Überwachung und andere Warnsysteme. Gleichzeitig räumen sie ein, dass sich ein Risiko im Meer nie vollständig ausschließen lässt.